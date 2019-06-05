Беларусь заинтересована в развитии сети центров поддержки технологий и инноваций с участием ВОИС

5 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии с участием Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) сети центров поддержки технологий и инноваций, реализации национального проекта в сфере интеллектуальной собственности для вузов и научных организаций, а также внедрении новых информационных платформ в деятельность Национального центра интеллектуальной собственности. Об этом заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на встрече с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правительства отметил, что Беларусь придает большое значение сотрудничеству со Всемирной организацией интеллектуальной собственности и высоко оценивает все возрастающую роль организации в мире, увеличение ее влияния. Он с удовлетворением констатировал, что в последнее время сторонам удалось значительно расширить взаимодействие. Во многом это произошло благодаря принятой стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы.

"Сегодняшний визит дает нам возможность оценить достигнутые результаты, обменяться мнениями о мировых тенденциях, а также поставить амбициозные цели на будущее", - сказал Сергей Румас.

Глава правительства добавил, что благодаря сотрудничеству с ВОИС в Беларуси создана современная, отвечающая самым высоким мировым стандартам национальная система правовой охраны объектов интеллектуальной собственности: "Ежегодно к нам поступает более 5 тыс. международных заявок на регистрацию товарных знаков и изобретения от иностранных заявителей". Объемы поступающих в страну иностранных инвестиций свидетельствуют о привлекательности белорусского рынка для зарубежных компаний, а также эффективной работе системы защиты интеллектуальной собственности, подчеркнул премьер. Достижение таких результатов, по словам Сергея Румаса, было бы невозможно без тесного взаимодействия с ВОИС.

"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества по совершенствованию белорусского законодательства", - подчеркнул премьер. Он проинформировал, что Беларусь особое внимание уделяет развитию инновационной инфраструктуры в области высоких технологий: "Более 10 лет у нас успешно развивается Парк высоких технологий. Сегодня это один из ведущих кластеров в Центральной и Восточной Европе. В 2018 году экспорт парка составил $1,4 млрд, и мы каждый год прирастаем примерно на 30%". Еще одним крупным кластером является Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Сегодня в нем зарегистрированы уже 44 резидента. Объем заявленных инвестиций превышает $1 млрд. Основная цель парка - привлечение и развитие передовых технологий.

"Понимаем, что должны соответствовать высоким требованиям даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня, поэтому ключевой задачей для нас является подготовка кадров, и здесь мы также рассчитываем на тесное взаимодействие с ВОИС, - заявил Сергей Румас. - Мы заинтересованы в развитии с участием ВОИС сети центров поддержки технологий и инноваций, реализации национального проекта в сфере интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научных организаций, внедрении новых информационных платформ в деятельность Национального центра интеллектуальной собственности в целях повышения эффективности его работы. Рассчитываем на более широкое участие наших специалистов в образовательных программах ВОИС, поскольку перед нами стоит задача подготовить специалистов, которые способны управлять инновационным продуктом".

Сотрудничество с ВОИС для Беларуси важно также с точки зрения завершения процесса по вступлению страны в ВТО, добавил глава правительства. "Мы находимся на финальной стадии, и для нас очень важны ваши рекомендации по решению вопросов интеллектуальной собственности в этой системе. Мы рассчитываем на активизацию обмена опытом и поддержку ВОИС", - сказал он. В целом Сергей Румас выразил надежду на то, что после нынешнего визита директора ВОИС сотрудничество Беларуси с этой организацией выйдет на более высокий уровень.

Фрэнсис Гарри

В свою очередь Фрэнсис Гарри выразил благодарность Беларуси за конструктивное сотрудничество и вклад, который страна вносит в работу ВОИС: "Это непростые времена для любых международных организаций, поэтому нам вдвойне нужна поддержка и постоянное участие Беларуси".

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Визит Фрэнсиса Гарри в Беларусь проходит 3-5 июня. Программа его пребывания включает как встречи с официальными лицами, так и выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности.

Меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор ВОИС Фрэнсис Гарри и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин

ВОИС - международная организация, координирующая международное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Членами ВОИС являются 192 государства. Основные цели организации - содействие охране прав на объекты интеллектуальной собственности посредством сотрудничества государств, осуществление административных функций по международным соглашениям в сфере интеллектуальной собственности. ВОИС оказывает Беларуси значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности. Основные направления сотрудничества - совершенствование законодательства Беларуси в соответствии с международными стандартами, развитие национальной инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий, обучение специалистов.-0-

Фото Оксаны Манчук