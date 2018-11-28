Беларусбанк и немецкий KfW IPEX-Bank подписали базовое кредитное соглашение

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" и немецкий банк KfW IPEX-Bank подписали во Франкфурте-на-Майне базовое кредитное соглашение, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций Беларусбанка.

"Крупнейший банк Беларуси для диверсификации своего кредитного портфеля активно расширяет список иностранных партнеров. Подписание базового кредитного соглашения с KfW IPEX-Bank позволит привлекать кредиты под покрытие агентств по страхованию экспортных кредитов для организации долгосрочного финансирования внешнеторговых контрактов белорусских импортеров с их иностранными контрагентами", - прокомментировали в Беларусбанке.

KfW IPEX-Bank GmbH является дочерним банком KfW Group. Финансовое учреждение более 60 лет занимается международными проектами и экспортным финансированием. Основная функция KfW IPEX-Bank - финансирование для содействия развитию экономики Германии и других европейских стран. Области финансирования - экспорт, инфраструктура и транспортные средства, защита окружающей среды и климата.-0-