"Белнефтехим" о поставках в Украину: НПЗ определяют экспортные рынки с учетом маржинальности

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские НПЗ определяют экспортные рынки и объем поставок на них с учетом маржинальности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим", комментируя информацию об увеличении Мозырским НПЗ поставок дизтоплива в Украину.

"Приоритетом для белорусских НПЗ является обеспечение в полном объеме потребностей внутреннего рынка в моторном топливе. Остальные нефтепродукты отправляются на экспорт по критерию маржинальности рынков", - отметили в концерне.

Что касается запланированных в этом году на Мозырском НПЗ ремонтных работ, то, как пояснили в "Белнефтехиме", они состоятся в плановом режиме в соответствии с техническими возможностями оборудования.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. В уставном фонде доля Государственного комитета по имуществу Беларуси составляет 42,76%, ОАО "НГК "Славнефть" - 42,58%, ООО "МНПЗ плюс" - 12,25%, физических лиц - 2,41%. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-