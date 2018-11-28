28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" планирует придерживаться поэтапного повышения цен на топливо. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заместитель председателя концерна Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в качестве стратегии выбрано поэтапное повышение цен на топливо. Мы отслеживаем изменение ситуации на рынке, то, как это влияет на экономику нефтепереработки, отслеживаем ситуацию с изменением курса. Также на нас оказывает влияние налоговая составляющая. Исходя из этих факторов, поэтапно изменяется цена на нефтепродукты", - сказал Владимир Сизов.

Говоря о том, как проходит опрос населения по определению дальнейшей стратегии изменения цен на автомобильное топливо, зампредседателя концерна отметил: "Те, кто принял в нем участие, разделились примерно поровну: кто-то за одномоментное повышение, кто-то - за эволюционное". На вопрос журналистов, какой вариант поддерживает сам концерн, Владимир Сизов ответил: "Поэтапное".-0-