Белорусские компании намерены продвигать продукцию из льна на рынок Австрии

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские компании, производящие продукцию из льна, заинтересованы в продвижении своих товаров на рынок Австрии. Особенности маркетинга в этой стране и рыночной конъюнктуры обсуждались во время встречи отечественных производителей с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер, сообщили БЕЛТА в посольстве.

"Как в Австрии, так и в Беларуси лен принадлежит к экономическому, культурному и духовному наследию многих поколений. В связи с возникновением тенденции движения к устойчивому развитию, натуральным продуктам, здоровому образу жизни и креативному развитию культурных традиций, лен приобрел в Австрии новый имидж и вместе с тем новое значение", - отметили в посольстве.

Посол Австрии и Австрийское внешнеэкономическое бюро в Минске организовали первое информационное мероприятие, чтобы обратить внимание активных белорусских компаний, производящих льняную продукцию, на австрийский рынок.

В мероприятии приняли участие представители девять компаний разных форм собственности из разных регионов Беларуси, в частности, ОАО "Центр моды", слонимской и бобруйской фабрик художественных изделий.

На встрече стороны обсудили текущее положение двустороннего экономического сотрудничества, рыночную конъюнктуру Австрии, а также вопросы эффективного, в особенности прямого, маркетинга для продвижения на австрийском рынке.-0-