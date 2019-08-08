Белорусские предприятия на FoodAgro договорились о поставках сельхозтехники в Кению

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия на международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro в Найроби наладили сотрудничество с компаниями и организациями Кении, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел, который выступил организатором национальной экспозиции.

Продукция представлялась под единым брендом Made in Belarus и получила высокую оценку участников. В частности, подписан меморандум о взаимопонимании между официальным представителем МТЗ, "Лидагропроммаш", "Бобруйскагромаш", "Гомсельмаш", "Лидсельмаш", МАЗ в Кении (AFTRАDE DMCC) и компанией Pewin Motors, достигнута договоренность о поставке сельскохозяйственной техники белорусского производства (тракторы, сельскохозяйственные машины и оборудование, аксессуары).

ОАО "Лидсельмаш" и Peter Wanjohi Company наладили сотрудничество для строительства зернозаготовительных и зерноперерабатывающих комплексов в Кении, Уганде и других странах региона. Концерн "Белгоспищепром" поставит пробную партию подсолнечного масла и светлого баночного пива.

"Достигнуты иные договоренности о подписании двусторонних документов с иностранными партнерами. Участие в выставке и деловых встречах позволило оценить заинтересованность африканских деловых кругов в сотрудничестве с белорусскими предприятиями, а также наметить дальнейшие пути развития двусторонних отношений", - отметили в Национальном центре маркетинга МИД.

Фото Национального центра маркетинга Министерства иностранных дел

FoodAgro является составной частью крупнейшего выставочного мероприятия в Восточной Африке - Kenya International Trade Exhibition (KITE). В этом году выставка проходила в 22-й раз. Беларусь впервые приняла в ней участие.-0-