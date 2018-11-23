Белорусские предприятия получат прямой доступ на биржевой товарный рынок Узбекистана

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) 11 декабря состоится официальное открытие электронной торговой площадки АО "Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа" (УзРТСБ). Соответствующая договоренность достигнута с председателем правления УзРТСБ Фарохидином Ибрагимовым, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.
Организация работы торговой площадки УзРТСБ - один из ключевых пунктов утвержденного в сентябре 2018 года плана мероприятий по развитию сотрудничества между биржами. Площадка станет точкой доступа к спотовым биржевым торгам УзРТСБ для белорусских компаний, заинтересованных в поставках промышленных и продовольственных товаров в Узбекистан. В свою очередь узбекские субъекты хозяйствования смогут использовать биржевой механизм для реализации своей продукции на белорусском рынке. В частности, рассматривается возможность продажи через биржу хлопкового волокна и линта, сухофруктов.
В качестве брокера на узбекской бирже зарегистрировалась белорусская компания ООО "Латэмгрупп", которая уже имеет опыт участия в биржевых торгах. Планируется, что после запуска торговой площадки компания будет совершать сделки на УзРТСБ в интересах белорусских предприятий. Проводится работа по аккредитации узбекской компании в качестве брокера БУТБ. Она будет содействовать представителям белорусского бизнеса, желающим выйти на рынок Узбекистана, воспользовавшись механизмом биржевых торгов.
"Открытие электронной торговой площадки иностранной биржи - беспрецедентное событие для нашей страны, ставшее возможным благодаря совместным усилиям БУТБ и УзРТСБ. Проект нацелен на предоставление субъектам хозяйствования обеих стран упрощенного доступа к торгам, что будет способствовать росту двустороннего товарооборота и дальнейшему развитию белорусско-узбекских торгово-экономических отношений. Речь идет в том числе о реализации договоренностей, достигнутых президентами Беларуси и Узбекистана по итогам встречи в Душанбе в сентябре 2018 года", - отметил Роман Янив.-0-
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