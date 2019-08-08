Белорусские производители примут участие в крупнейшей выставке Сирии

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия примут участие в 61-й Дамасской международной выставке, которая пройдет с 28 августа по 6 сентября, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Минский тракторный завод представит на выставке трактора с двигателями мощностью от 35 до 355 л.с., оснащенные климат-контролем, GPS-навигацией и системой охлаждения, позволяющей работать при температуре до плюс 50 градусов. Минский автомобильный завод продемонстрирует большегрузные автомобили, включая седельные тягачи и самосвалы повышенной проходимости. "Могилевлифтмаш" представит пассажирские лифты с плавным ходом, антивандальными панелями управления и индикаторами движения кабин, а также грузовые лифты с кабинами повышенной прочности и микропроцессорными станциями управления. Лекарственные средства нового поколения для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний и туберкулеза покажет предприятие "Белмедпрепараты". Международная научно-производственная компания "Нативита" продемонстрирует образцы лекарств для лечения раковых заболеваний.

Экспозиция находится в финальной стадии формирования, однако белорусские предприятия могут подать заявку на участие до 9 августа.

Организатором экспозиции Made in Belarus выступает выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП при поддержке и участии Белорусской торгово-промышленной палаты, Министерства промышленности, Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Экспозиция приурочена к седьмому заседанию совместной белорусско-сирийской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которое пройдет 29-30 августа.

Дамасская международная выставка проводится с 1954 года и является наиболее значимым выставочным мероприятием в Сирии. В прошлом году в выставке участвовали 1700 предприятий из 50 стран. Национальные экспозиции представили Беларусь, Болгария, Индия, Иран, КНР, Россия и Чехия. Выставку посетили более 100 тыс. человек.

Всего в 2019 году выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП запланировало более 40 выставок и экспозиций в 25 странах мира, среди которых Азербайджан, Ангола, Аргентина, Болгария, Великобритания, Германия, Грузия, Ирак, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Монголия, Нигерия, ОАЭ, Польша, Россия и др.-0-