Белорусский экономический потенциал презентовали в Чехии

17 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский экономический потенциал презентован на страновой экспортной конференции, которая состоялась в Чехии в рамках мероприятия по случаю 10-летия "Восточного партнерства", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во встрече участвовал заместитель министра иностранных дел, председатель белорусской части смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству Евгений Шестаков, который выступил перед представителями бизнес-кругов Чехии с докладом. Представители Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", БелТПП, "Белэксимгаранта", Национального информационного офиса программ Европейского союза по науке и инновациям провели презентации экономического, инвестиционного и научно-технического потенциала Беларуси. Представленная на конференции информация об условиях ведения бизнеса в Беларуси была в центре внимания заинтересованного диалога с государственными и бизнес-структурами Чехии.

В этот же день в рамках работы белорусско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству состоялись заседания рабочих групп по сотрудничеству в области машиностроения, энергетики, науки и технологий, переговоры по линии торгово-промышленных палат двух стран, "Белэксимгаранта" и чешского Общества по гарантированию и страхованию экспорта.-0-