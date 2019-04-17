17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 17 апреля укрепился к доллару и евро. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара снизился на Br0,0067 и составляет Br2,0953 за $1 (на торгах 16 апреля - Br2,102 за $1).

Евро подешевел на Br0,0053 до Br2,3708 за 1 евро (16 апреля - Br2,3761 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0058 до Br3,2774 за 100 российских рублей (16 апреля - Br3,2716 за 100 российских рублей).-0-

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