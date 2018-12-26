26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 26 декабря ослаб к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0099 и составляет Br2,1507 (на торгах 22 декабря - Br2,1408 за $1).

Евро вырос на Br0,0151 до Br2,4505 (22 декабря - Br2,4354 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0058 до Br3,1132 за 100 российских рублей (22 декабря - Br3,1074 за 100 российских рублей).-0-

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