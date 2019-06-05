5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 5 июня ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Так, доллар сегодня подорожал на Br0,0008 и стоит Br2,0985 за $1 (на торгах 4 июня - Br2,0977 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0031 до Br2,3648 за 1 евро (4 июня - Br2,3617 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,0067 и составляет Br3,2249 за 100 российских рублей (4 июня - Br3,2182 за 100 российских рублей).-0-
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