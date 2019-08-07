7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 7 августа укрепился к трем основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0039, его курс составляет Br2,0487 за $1 (на торгах 6 августа - Br2,0526 за $1).

Евро подешевел на Br0,0086 и стоит Br2,2927 за 1 евро (6 августа - Br2,3013 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0016 до Br3,1481 за 100 российских рублей (6 августа - Br3,1497).-0-

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