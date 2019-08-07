Белорусы в январе-июле продали валюты больше, чем купили

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе-июле 2019 года продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.
За семь месяцев физические лица продали наличной и безналичной валюты на $5 млрд 441,6 млн в эквиваленте, купили - $5 млрд 52,2 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $389,3 млн.
Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты более чем на $12 млрд 322 млн в эквиваленте, купили более чем на $11 млрд 907 млн.
Нерезиденты Беларуси за январь-июль продали валюты на $485,3 млн в эквиваленте, купили - $116,8 млн.-0-
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