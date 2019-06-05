Частным и государственным компаниям предоставлены равные права в сфере страхования жизни

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частным и государственным страховым компаниям представлены равные права в сфере страхования жизни, сообщил на пресс-конференции "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.
По его словам, этот вид страхования последние пять лет приобретает все большую популярность. Ранее на него приходилось не более 2% всех страховых взносов, теперь около 7%, а в некоторые периоды до 9%.
Для развития добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии страхователям - юридическим лицам предоставлено право включать в затраты, учитываемые при налогообложении, страховые взносы по договорам вне зависимости от того, с организацией какой формы собственности они заключены. Ранее такая возможность была только в случае заключения договора с государственной страховой компанией.
Еще одно новшество законодательства - страховые организации смогут наряду со страхованием жизни и дополнительной пенсии проводить страхование от несчастных случаев и страхование медицинских расходов. Сокращен с трех лет до одного года минимальный срок, на который может быть заключен договор страхования.
"Страховой рынок долго ждал изменений в законодательство, и нормы, которые приняты, значительно упростят деятельность страховых компаний. Рассчитываем, что к этому сегменту проявят интерес иностранные инвесторы", - отметила генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова.
В числе наиболее значимых для рынка новшеств она назвала новые подходы к страхованию жизни и внешнеэкономической деятельности страховых компаний, а также равные права частных и государственных страховщиков в вопросах получения документов из судов, ГАИ, МВД и других органов для принятия решения о выплате страхового возмещения.
Кроме того, расширены возможности страховых организаций по заключению договоров добровольного страхования в электронной форме. Теперь не требуется использовать электронную цифровую подпись и личное присутствие при идентификации страхователей. Заключить электронный договор добровольного страхования будет возможно не только через официальный сайт страховой организации, но и через сайты других уполномоченных организаций, например, банков.
Также упорядочена деятельность страховых организаций, страховых брокеров и страховых агентов. Расширен перечень организаций, имеющих право выступать в качестве страховых агентов без включения в реестр страховых агентов. Такими организациями помимо банков и РУП "Белпочта" будут является: субъекты туристической деятельности; организации, осуществляющие ввоз, вывоз или торговлю автомобилями; визовые центры; Белорусская железная дорога, авиакомпания "Белавиа".
Нововведения вступают в силу с 1 сентября 2019 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3648 BYN
|2.361 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.0985 BYN
|2.096 BYN
|2.099 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.218 BYN
|3.225 BYN