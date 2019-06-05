Частным и государственным компаниям предоставлены равные права в сфере страхования жизни

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частным и государственным страховым компаниям представлены равные права в сфере страхования жизни, сообщил на пресс-конференции "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.

Сергей Осенко

По его словам, этот вид страхования последние пять лет приобретает все большую популярность. Ранее на него приходилось не более 2% всех страховых взносов, теперь около 7%, а в некоторые периоды до 9%.

Для развития добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии страхователям - юридическим лицам предоставлено право включать в затраты, учитываемые при налогообложении, страховые взносы по договорам вне зависимости от того, с организацией какой формы собственности они заключены. Ранее такая возможность была только в случае заключения договора с государственной страховой компанией.

Еще одно новшество законодательства - страховые организации смогут наряду со страхованием жизни и дополнительной пенсии проводить страхование от несчастных случаев и страхование медицинских расходов. Сокращен с трех лет до одного года минимальный срок, на который может быть заключен договор страхования.

"Страховой рынок долго ждал изменений в законодательство, и нормы, которые приняты, значительно упростят деятельность страховых компаний. Рассчитываем, что к этому сегменту проявят интерес иностранные инвесторы", - отметила генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова.

В числе наиболее значимых для рынка новшеств она назвала новые подходы к страхованию жизни и внешнеэкономической деятельности страховых компаний, а также равные права частных и государственных страховщиков в вопросах получения документов из судов, ГАИ, МВД и других органов для принятия решения о выплате страхового возмещения.

Кроме того, расширены возможности страховых организаций по заключению договоров добровольного страхования в электронной форме. Теперь не требуется использовать электронную цифровую подпись и личное присутствие при идентификации страхователей. Заключить электронный договор добровольного страхования будет возможно не только через официальный сайт страховой организации, но и через сайты других уполномоченных организаций, например, банков.

Также упорядочена деятельность страховых организаций, страховых брокеров и страховых агентов. Расширен перечень организаций, имеющих право выступать в качестве страховых агентов без включения в реестр страховых агентов. Такими организациями помимо банков и РУП "Белпочта" будут является: субъекты туристической деятельности; организации, осуществляющие ввоз, вывоз или торговлю автомобилями; визовые центры; Белорусская железная дорога, авиакомпания "Белавиа".

Нововведения вступают в силу с 1 сентября 2019 года.-0-

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