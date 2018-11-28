Делегация руководителей более 20 французских предприятий посетит Минск

28 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация руководителей более 20 предприятий из северного региона Франции будет находиться с визитом в Минске с 29 ноября по 2 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Франции в Беларуси.

Данный визит носит ознакомительный характер и свидетельствует о растущем интересе французских деловых кругов к изучению потенциала белорусского рынка, поиску торгово-экономических партнеров в различных секторах экономики. В частности, к сферам интересов французской делегации относятся сотрудничество в области автомобилестроения и международных перевозок, дистрибьюции промышленных материалов и упаковочного оборудования, промышленной кооперации и услуг по обслуживанию промышленных предприятий, кредитования и финансового обслуживания, HoReCa (сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства), декора, а также реализации косметической продукции категории "люкс".

Состоится круглый стол с экспертами, в числе которых будут представители Всемирного банка, лидеры рынка дистрибьюции легковых автомобилей в Беларуси, руководители ведущих компаний двух стран, работающие на белорусском рынке в сфере международного консалтинга, высоких технологий, промышленной кооперации, банковского дела. Кроме того, французская делегация посетит предприятие по производству карьерной техники БелАЗ и проведет переговоры с руководством завода.

Визит организован Торгово-промышленной палатой региона Верхняя Франция (CCI Hauts-de-France), советник которой Тотка Тернизьен является главой делегации. В ее составе также исполнительный директор Центра международной торговли Лилля и Арраса Лори Грешник. Визит инициирован консалтинговым бюро "Франс Групп" совместно с посольством Франции в Беларуси.-0-