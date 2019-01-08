8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 8 января подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0137 и составляет Br2,159 (на торгах 4 января - Br2,1727 за $1).

Евро подешевел на Br0,0071 до Br2,4709 (4 января - Br2,478 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0401 до Br3,2182 за 100 российских рублей (4 января - Br3,1781 за 100 российских рублей).-0-

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