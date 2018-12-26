ЕЭК изменила стандарты на транспортные средства и пиротехнику

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обновила перечни стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности колесных транспортных средств", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В перечни вошли 23 новых межгосударственных стандарта, разработанных в рамках ранее утвержденной программы, - пояснили в пресс-службе. - Пересмотрены также более 260 национальных стандартов, включенных в перечни, из них актуализированы более 140 национальных стандартов".

Новые межгосударственные стандарты дополняют ряд разделов: о требованиях к светотехнике, обзору с места водителя, системах вентиляции, отопления и кондиционирования салонов автомобилей, массе и размерах транспортных средств, системах экстренного реагирования при авариях, требованиях к автобусам для перевозки детей и другие. В отношении заменяемых ими национальных стандартов предусматриваются переходные периоды, во время которых национальные стандарты сохраняют актуальность, а затем прекращают свое действие.

Коллегией ЕЭК внесены также изменения в перечни стандартов к техрегламенту "О безопасности пиротехнических изделий". "В перечни стандартов, обеспечивающих соблюдение требований техрегламента, включены два вновь разработанных межгосударственных стандарта, а также два стандарта Беларуси и два стандарта России с переходными положениями по их применению до 1 июля 2020 года для подготовки производителей и испытательной базы в странах союза", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, актуализированы перечни стандартов к техрегламенту ЕАЭС "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе". "В обновленном списке стандартов, в результате применения которых соблюдаются нормы техрегламента, - 26 межгосударственных документов, четыре национальных госстандарта Казахстана и шесть национальных стандартов России, - проинформировали в комиссии. - В перечень стандартов, обеспечивающих проведение испытаний продукции, включены 35 межгосударственных стандартов, по два национальных стандарта Казахстана и России".-0-