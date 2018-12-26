ЕЭК приняла рекомендации по развитию транзитного потенциала ЕАЭС

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла рекомендации по развитию и эффективному использованию транзитного потенциала государств - членов Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В частности, предлагается по мере выявления проблемных вопросов, влияющих на транзитные перевозки автотранспортом, направлять в Евразийскую экономическую комиссию инициативы для урегулирования таких вопросов, в том числе с учетом наилучших международных практик", - отметили в пресс-службе.

При подготовке предложений о включении автомобильных дорог в перечень евразийских транспортных коридоров ЕЭК предлагает принимать во внимание ряд требований, предъявляемых к таким дорогам. "В перечень требований вошли 11 позиций, которые будут учитывать значение среднего уровня загрузки автомобильных дорог, значение расчетной (нормативной) нагрузки на одиночную ось, а также требования к обеспечению объектами дорожной инфраструктуры", - пояснили в комиссии.

Кроме того, ЕЭК приняла рекомендации по общим подходам к урегулированию спорных ситуаций, возникающих на внешней границе ЕАЭС с перевозчиками третьих стран и в случае выявления нарушений условий международных автомобильных перевозок по территории союза. "Органам транспортного (автомобильного) контроля государств - членов ЕАЭС предлагается максимально оперативно взаимодействовать", - подчеркнули в комиссии.

Все данные рекомендации выработаны исходя из ранее принятой дорожной карты по реализации основных направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики на 2018-2020 годы, добавили в ЕЭК.-0-