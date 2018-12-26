ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на комплектующие для велосипедов

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила до 31 августа 2020 года срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении отдельных видов комплектующих для производства велосипедов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Решение принято по результатам рассмотрения инициативы России, - пояснили в комиссии. - Обнуление ввозной пошлины позволит повысить конкурентоспособность производимой в союзе велосипедной продукции, создать благоприятные условия для долгосрочного развития отрасли".
Данное решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года, добавили в ЕЭК.-0-
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