ЕЭК утвердила меры для введения в ЕАЭС в 2019 году электронных автопаспортов

26 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила первоочередные мероприятия, обеспечивающие введение в действие в странах Евразийского экономического союза систем электронных автопаспортов (паспортов шасси транспортных средств), паспортов самоходных машин и других видов техники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В список включены почти два десятка пунктов, - пояснили в ЕЭК. - Например, в каждой стране ЕАЭС должен быть определен орган государственной власти, который обеспечивает реализацию межгосударственного соглашения о введении единых форм паспорта транспортного средства. Параллельно в странах союза назначаются национальные операторы - организации, которые будут взаимодействовать с союзным администратором систем электронных автопаспортов".

Потребуется также определить порядок формирования и ведения национальной части единого реестра организаций, оформляющих электронные паспорта, методику испытаний систем электронных паспортов в государствах - членах ЕАЭС, обеспечить взаимодействие участников процесса, проанализировать соответствующие акты ЕЭК на предмет необходимости их актуализации. Кроме того, должны быть проведены испытания национальных частей системы электронных паспортов до 1 ноября 2019 года - срока, после которого должно начаться полномасштабное использование системы электронных автопаспортов в странах ЕАЭС.

"Комиссия просит правительства государств - членов ЕАЭС обеспечить реализацию основной части мероприятий до третьего квартала 2019 года включительно, - добавили в пресс-службе. - На ЕЭК возложена обязанность осуществлять постоянный мониторинг этой работы".-0-