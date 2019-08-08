Экспорт белорусских компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в I полугодии вырос на 21%

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг, по предварительным данным, в целом по Беларуси в первом полугодии вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.

Выручка от реализации продукции выросла на 9,9% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Рентабельность реализованной продукции составила 13,4%, рентабельность продаж - 10%. В целом по стране доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций получены в сумме около Br1,8 млрд, отрасль сработала с ростом в сопоставимых условиях на 2,3%. Удельный вес валовой добавленной стоимости по секции "Информация и связь" в общем объеме ВВП увеличился до 6,4%.

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет в Беларуси достигло 3,232 млн, а число абонентов IPTV увеличилось на 116,3 тыс. и составило 2,103 млн. На 227,6 тыс. возросло количество потребителей, подключенных к IMS-платформе, и достигло 3,19 млн. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 224,6 тыс. и составило 2,422 млн. Ширина внешнего канала для доступа в интернет составила 1490 Гбит/с.

По итогам первого полугодия охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 75,7%. Данной технологией активно пользуются более 3 млн жителей Беларуси. Волоконно-оптические линии связи имеются в 98,4% многоквартирной городской жилой застройки. Более 58 тыс. абонентов пользуются услугой "умный дом".-0-