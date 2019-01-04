Экспорт белорусского продовольствия в январе-ноябре 2018 года вырос на 4,9%

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-ноябре 2018 года вырос на 4,9%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Экспорт продукции агропромышленного комплекса Беларуси за 11 месяцев 2018 года составил $4,762 млрд, что на 4,9% (или на $224 млн) больше уровня за аналогичный период 2017 года. В 2018 году росли объемы поставок и мясной, и молочной продукции в натуральном выражении", - сказал Алексей Богданов.

На экспорт поставлено 340,4 тыс. т мясной продукции, что на 7,2% больше уровня в 2017 году, на общую сумму $900 млн. Росли поставки говядины (на 7,9%), мяса птицы (на 12,2%). На 9% вырос экспорт готовой продукции из мяса. Молочной продукции поставлено 3,871 млн т (на 4,6% больше) на сумму $1,855 млрд. Рост показывали животное масло (на 9,4%), сыры (на 14,3%), сухое обезжиренное молоко (на 6,4%), сухое цельное молоко (на 12,2%).

Также отмечается рост в натуральном выражении экспортных поставок льноволокна (на 18%), желатина (на 11%) и рапсового масла (в 4 раза).-0-