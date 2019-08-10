Финансирование мероприятий по развитию в Беларуси овцеводства увеличено более чем в 4 раза

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров скорректировал комплекс мер по развитию в республике овцеводства на 2019-2025 годы. Соответствующее постановление №524 от 7 августа текущего года опубликовано на
Финансовое обеспечение реализации мероприятий планируется в размере почти Br298,6 млн (ранее - Br67 млн 572,5 тыс.), в том числе почти Br74 млн будет выделено из республиканского бюджета, свыше Br11,7 млн - из местных бюджетов. Почти Br157,8 млн - это кредиты банков, более Br55,1 млн - собственные средства предприятий АПК.
Предусмотрена реконструкция 29 овцеводческих помещений и строительство 78 новых объектов.
Комплекс мер разработан для обеспечения более полной занятости сельского населения, повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной и промышленной продукции.
На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 87,6 тыс. овец 11 разводимых пород. Реализация комплекса мер позволит к 2026 году увеличить численность поголовья до 169 тыс. Производство шерсти должно вырасти с 176 т до 310 т, реализация овец в живом весе - с 1,29 тыс т до 2,3 тыс. т.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN