Гаев: инструменты для вовлечения в хозоборот недвижимости есть, нужна слаженная работа на всех уровнях

8 августа, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. В Беларуси созданы законодательные условия и есть все необходимые инструменты для того, чтобы вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемое и неэффективно используемое имущество, нужна лишь слаженная работа на всех уровнях. Об этом заявил сегодня на заседании коллегии Государственного комитета по имуществу его председатель Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя ведомства, цифры по итогам работы в первом полугодии свидетельствуют, что ситуация пока не идеальная. "Несомненно, процент вовлечения в оборот подтянется. По итогам года мы ожидаем, что в отношении таких способов, как безвозмездная передача объектов в собственность, сдача в аренду, а также в части сноса, цифра будет более чем 90%. Время для достижения запланированного есть, но слаженная работа должна быть на всех уровнях - от коммунального до республиканского", - подчеркнул Андрей Гаев. Госкомимущество со своей стороны готово оказывать всю необходимую помощь.

Что касается продажи объектов недвижимости, то здесь, по словам руководителя ведомства, ситуация несколько иная - тенденции последних лет говорят о том, что из всего числа объектов, запланированных для продажи, удается вовлечь в хозяйственный оборот только 40-50%. В цифру непроданных объектов входят и те, которые предлагались в предыдущие годы (со снижением стоимости, за одну базовую), но в силу их особенностей, местоположения, характеристик остались невостребованными. Среди таких объектов много бывших школ, фельдшерско-акушерских пунктов, зданий сельсоветов, оставшихся после оптимизации. "Работа в этом направлении постоянно проводится, но все, конечно, зависит от спроса и предложения", - констатировал председатель Госкомимущества.

В заключение он добавил: "Законодательные условия для вовлечения в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов созданы (можно снижать стоимость, применять иные способы задействования объектов), но, к сожалению, есть определенные недоработки при их применении. На итоговый результат влияют объективные и субъективные факторы, к примеру, состояние объектов". -0-