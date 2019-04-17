Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в I квартале сократились на 5,6%

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организациями и индивидуальными предпринимателями в первом квартале 2019 года перевезено 100,2 млн т грузов, или 94,4% к январю-марту 2018-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 33,3 млрд тонно-километров, или 98,7% к соответствующему периоду прошлого года.
Услугами пассажирского транспорта в первом квартале 2019-го воспользовалось 494,4 млн человек, или 100,4% к январю-марту 2018 года. Пассажирооборот составил 5857,9 млн пассажиро-километров, или 105,5% к уровню соответствующего периода 2018 года.-0-
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