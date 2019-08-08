Индивидуальный дизайн банковской платежной карточки – уже реальность

Банковская платежная карточка – самый широко используемый инструмент для осуществления безналичных расчетов. Уже 23 банка страны эмитируют карточки внутренних и международных платежных систем. Согласно сведениям Национального банка, на 1 июля 2019 года в Беларуси их выпущено около 15,3 млн единиц. ОАО "Белинвестбанк" является одним из крупнейших эмитентов платежных карточек. А с сегодняшнего дня кредитно-финансовый институт предоставляет возможность стать обладателем банковской платежной карточки с индивидуальным дизайном.

Заказать ее можно с помощью Мобильного приложения Белинвестбанка. В разделе "Заявка на карту" выберите карточку с индивидуальным дизайном. В качестве макета вы можете выбрать как одну из предложенных картинок, так и загрузить любое понравившееся изображение из галереи своего мобильного устройства.

Если вы остановились на макете, предложенном банком, то заявка на карточку будет одобрена автоматически. Выбирая собственный дизайн, изображение должно пройти контроль. Это связано с рядом ограничений, которые предъявляет платежная система для изображений, наносимых на карточки.

Срок изготовления такого продукта не отличается от срока выпуска обычной карточки. Через 3–5 дней на мобильный телефон вы получите уведомление о ее готовности.

Забрать свою карточку с индивидуальным дизайном вы сможете в том отделении, которое выбрали при заказе карты. Уже в самое ближайшее время будет реализована услуга по доставке платежной карточки ее владельцу.

Карточка с индивидуальным дизайном Белинвестбанка выпускается на основе MasterCard Gold PayPass EMV, она доступна в долларах США и евро. Платежная карточка категории Gold гарантирует приоритетное обслуживание, скидки и специальные предложения по всему миру.

Подчеркните свою уникальность с индивидуальным дизайном карточки Белинвестбанка! Выбирайте принт, заказывайте карту и пользуйтесь ей с удовольствием!

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете получить в Контакт-центре Белинвестбанка по телефонам: 146 или +375 17 239 02 39.

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