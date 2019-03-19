Итоги недели на белорусском валютном рынке

Белорусский рубль укрепился к валютной корзине шестую неделю подряд, на этот раз – за счет снижения курсов доллара и евро. По данным Национального Банка Республики Беларусь, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США снизилась на 0,48% до 2,1278 рублей за доллар. Европейская валюта – на 0,37% и стоит 2,4089 рублей за евро. Российский рубль подорожал на 0,36% и стоит 3,2546 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате снизилась за неделю на 0,04%.

Всего с начала года доллар подешевел на 1,48%, евро на 2,61%, а российский рубль подорожал на 4,56%. Стоимость валютной корзины выросла за это время на 1,26%. При этом евро обновил минимум с начала года в начале прошлой недели, а доллар – к ее концу.

По предварительным данным, в феврале объем международных резервных активов Республики Беларусь вырос на $77,5 млн. (+1,1%), и на 1 марта составил $7.095,1 млн. в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению уровня резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком БВФБ, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3%, с начала года на 2,2%, за последние 12 месяцев поднялся на 6,2%.

Решением Правления Нацбанка с 27 июня 2018 года ставка рефинансирования была снижена на 0,5 п.п. до 10%. На последующих заседаниях, последнее из которых состоялось 6 февраля, было принято решение сохранить ее на текущем уровне. Следующее ежеквартальное заседание Правления Национального банка по денежно-кредитной политике планируется 3 мая.

ВВП в январе-феврале вырос на 0,8% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2019 году рост ВВП на 1,6%, в 2020-м – на 1,9%, в 2021 году – на 2,0%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 5,1% в 2019 году, 5,0% в 2020-м и 4,0% в 2021 году.

МВФ прогнозирует рост ВВП на 2,4% в 2019 году, на 2,8% в 2020-м , на 2,3% в 2021 году и далее на 2,0% в 2022–2023 годы. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2019–2020 годах. на 5,0% и далее на 4,0% до 2023 года.

Эксперты Всемирного банка ожидают роста белорусской экономики на 2,7% в 2019 году и на 2,5% в 2020-м. Инфляция по прогнозам ВБ составит 6,5% в 2019 году.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики на 3% в 2019 году.

Эксперты агентства S&P ожидают, что в 2019—2020 годах рост ВВП в стране в среднем будет составлять 2% в год.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает роста ВВП Беларуси на 2,2% в 2019 году и на 2% в 2020 году.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2019 год и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 4,0%, инфляция ожидается не более 5%.

По данным "Альпари" , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю нефть марки Brent подорожала с $65,8 до $66,9 за баррель (+1,7%). Валютная пара GBP/USD выросла с 1,3010 до 1,3290 (+2,2%).

Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари"

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