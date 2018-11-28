Куба заинтересована в создании совместных с Беларусью промпредприятий

28 ноября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Куба заинтересована в повышении уровня экономического сотрудничества с Беларусью путем создания совместных промышленных предприятий. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Хуан Вальдес Фигероа перед началом семинара "Страны Латинской Америки. Экспортные перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

Хуан Вальдес Фигероа подчеркнул, что Беларусь и Куба имеют тесные связи во многих сферах, в том числе торгово-экономической. "Традиционно Беларусь поставляет очень ценные для Кубы трактора, другую продукцию машиностроения. Отзывы о ней очень хорошие, поэтому для нас важно продолжить товарообмен с Беларусью и пойти дальше - на создание совместных предприятий. На Кубе издан закон о зарубежных инвестициях и совместных предприятиях, где обозначены наиболее перспективные направления. На основе белорусского производства с участием кубинских коллег можно создать предприятия, выпускающие, например, трактора, грузовики, автобусы", - сказал он.

Характеризуя сотрудничество Беларуси со странами Латинской Америки, заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков подчеркнул, что в торговом балансе экспорт и импорт продукции имеют сопоставимые значения. "Экономики Беларуси и этих стран являются во многом взаимодополняющими. Мы закупаем товары, которые у нас отсутствуют по естественным климатическим причинам, - сказал Евгений Шестаков. - Традиционно поставляем калийные удобрения, металлопрокат, изделия химической промышленности, в которых нуждаются интенсивно развивающиеся экономики Латинской Америки. Поставлена задача увеличить долю сложнотехнической продукции в экспорте. Здесь сталкиваемся с определенными опасениями экспортеров. Такие поставки предполагают долгосрочное сотрудничество, связанное с созданием сервисных центров, наличием постоянно действующего рынка запасных частей, несмотря на то, что эта продукция могла бы быть конкурентоспособной в Латинской Америке, ее не хватает".

По мнению Евгения Шестакова, семинар "Страны Латинской Америки. Экспортные перспективы" станет очень полезным для белорусских экспортеров. "Семинар проходит в рамках проекта "Школа экспорта", что важно для компаний, которые учатся работать на дальних рынках. Проблемы в этой работе имеют во многом субъективный характер. Наши экспортеры опасаются больших расстояний. Этого не надо бояться, нужно изучать условия, искать в Латинской Америке надежных партнеров. Большинство компаний со всего мира успешно работают на этом рынке", - отметил замминистра.

В семинаре, который проходит в Национальной библиотеке, участвуют представители около 100 белорусских предприятий, дипломатических, консульских учреждений Аргентины, Кубы, Мексики, Чили. Компании получат информацию прикладного характера, необходимую для выхода на рынок региона. В программе также презентации стран Латинской Америки.-0-