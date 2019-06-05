Лесхозы Беларуси в 2019 году планируют увеличить заготовку меда на 43,5%

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси в 2019 году планируют заготовить 177,6 т меда - на 43,5% больше, чем в прошлом году, рассказала консультант отдела реализации лесопродукции Министерства лесного хозяйства Оксана Петрулевич во время республиканского семинара в Лидском лесхозе, посвященного вопросам развития пчеловодства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

В 2018 году лесхозы произвели 123,7 т меда - почти на 20 т больше, чем в 2017 году. Вместе с тем, отметила Оксана Петрулевич, этот объем мог бы быть значительно выше. "Несмотря на рост производства, в полном объеме задание по производству меда выполнило лишь Могилевское государственное производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО). Здесь же и лучший показатель по выходу товарного меда на одну пчелосемью - 19,6 кг", - сказала она.

Перед организациями лесной отрасли стоит задача оптимизировать количество пчелосемей (не менее 70 на одной пчелопасеке), увеличить объемы продукции пчеловодства, укрепить материально-техническую базу. "В 2019 году мы рассчитываем получить 177,6 т товарного меда, в 2020 году - 186,7 т", - обозначила консультант отдела.

Представители аппарата Минлесхоза подчеркнули, что пчеловодство - финансово выгодное направление. Это доказывает опыт частных производителей, которые сегодня работают довольно эффективно. "Мы специально пригласили на семинар частников, чтобы они рассказали, как у них обстоят дела. Мы видим, что пчеловодство может стать коммерчески выгодным проектом: на этот продукт есть спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - подчеркнул начальник управления производства и реализации продукции Минлесхоза Андрей Мацкевич. Особое внимание планируется обратить и на подготовку кадров в отрасли.

По итогам семинара будут разработаны тематические рекомендации по развитию пчеловодства в Беларуси.-0-