Мебель белорусских производителей представят на выставке в Германии под единым брендом

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мебель белорусских производителей будет представлена на крупнейшей международной мебельной выставке IMM Cologne в Германии под единым брендом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Выставка состоится в Кельне 14-20 января 2019 года. Сейчас "Беллесбумпром" совместно с Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности при поддержке УП "Белинтерэкспо" Торгово-промышленной палаты ведет подготовку к участию белорусских производителей в форуме.

"Белорусская мебель здесь будет представлена впервые на едином национальном стенде. Ранее ряд предприятий участвовали самостоятельно в выставке, но разрозненность стендов и их нахождение в разных павильонах не давали должного эффекта. Поэтому принято решение представить на выставке единый бренд разнообразной белорусской мебели, - рассказали в пресс-службе. - Мебель на стенде будет представлена в интерьере стилизованного белорусского дома, где есть гостиная, спальня, кухня, комнаты отдыха".

В рамках выставки запланировано проведение совместной белорусско-германской конференции, на которой состоится презентация белорусских мебельных предприятий и их возможностей по работе с немецкими заказчиками и партнерами. Участие в конференции примут представители ряда торговых сетей Германии и крупных компаний. В один из дней состоятся переговоры с представителями французских компаний, которые также выразили заинтересованность в сотрудничестве с белорусскими предприятиями.

Выставка IMM Cologne ежегодно принимает экспонентов со всего мира на площади 280 000 кв.м. В 2018 году она завершилась с рекордными результатами: в общей сложности около 125 000 посетителей приняли участие в мероприятии, экспонентами выставки стали более 1 300 компаний из 50 стран мира.-0-