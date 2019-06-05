Минэкономики и IFC будут сотрудничать в улучшении показателей Беларуси в рейтинге Doing Business

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Сегодня в министерстве состоялась встреча министра Дмитрия Крутого с главой регионального представительства IFC по Беларуси, Молдове, Украине Джейсоном Пеллмаром и главой представительства IFC в Беларуси Ольгой Щербиной. Стороны обсудили направления совместного сотрудничества, а также перспективные проекты в сфере развития деловой среды и поддержки предпринимательства.

"По итогу встречи подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и Международной финансовой корпорацией. Оно предусматривает в том числе реализацию совместных мероприятий по созданию гарантийного фонда для улучшения доступа к финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию женского предпринимательства, внедрению института оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, а также содействию в улучшении показателей Беларуси в рейтинге Группы Всемирного банка "Ведение бизнеса".-0-

Фото Министерства экономики