Минфин планирует уйти от тарифов в евро на услуги по автогражданке и медстрахованию иностранцев

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов планирует уйти от установления размеров страховых взносов по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и обязательному медицинскому страхованию иностранных граждан, прибывающих в Беларусь, в евро, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.
"Это следующий этап по дедолларизации, и Минфин над этим работает", - отметил Сергей Осенко.
При внесении изменений в законодательство будут максимально учтены интересы страхователей. Проект нормативного правового акта представят на общественное обсуждение.
Говоря о сроках, Сергей Осенко обратил внимание, что министерство рассчитывает подготовить документы в максимально короткий период, но маловероятно, что они будут утверждены в этом году. Новые изменения не могут вноситься в законодательство в течение года со дня вступления в силу предыдущих нововведений, чтобы те показали эффективность применения на практике.
Представитель Минфина напомнил, что в Беларуси уже ушли от евро в вопросах установления минимальных размеров уставного фонда страховых компаний и брокеров. Теперь они составляют Br11 млн и Br55 тыс. соответственно. При этом страховым организациям, страховым брокерам предоставлено право не пересчитывать иностранную валюту, которая внесена в уставный фонд до вступления в силу указа, в белорусские рубли.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3648 BYN
|2.361 BYN
|2.365 BYN
|USD
|2.0985 BYN
|2.096 BYN
|2.099 BYN
|RUB
|3.2249 BYN
|3.218 BYN
|3.225 BYN