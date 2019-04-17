Минсельхозпрод рекомендует молочным предприятиям активизировать работу по диверсификации экспорта

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рекомендует молочным предприятиям активизировать работу по диверсификации экспорта. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов во время V Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

Аграрные ведомства Беларуси и России ежегодно разрабатывают прогнозные балансы поставок продовольствия, в том числе молочной продукции. "К сожалению, приходится констатировать, что по причине вводимых ограничений по итогам работы за 2018 год невыполнение объемов поставок молока и молокопродуктов из Беларуси в Россию составило 617 тыс. т в пересчете на молоко. Начало 2019 года также имеет отрицательную динамику, - сказал Алексей Богданов. - Текущие тенденции лишний раз указывают на необходимость серьезного подхода к диверсификации экспорта, в первую очередь сухих молочных продуктов".

Минсельхозпрод Беларуси прогнозирует сохранение политики ограничений со стороны России в отношении белорусской молочной продукции. "Согласно статистическим данным, Россия в настоящее время не обеспечивает себя основными продуктами питания, в том числе и молочными. Будем откровенны: введение ограничений, по нашему мнению, носит регуляторный характер с целью обеспечения конкурентоспособности и высокой доходности в первую очередь национальных производителей", - отметил начальник главного управления ВЭД.

V Экспортный форум "Беларусь молочная" проходит в Минске 17-19 апреля. Организатором выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Минсельхозпрода.-0-