Многофункциональное стекло с нанесением до 15 слоев покрытий будут производить на заводе в Гомеле

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельстекло" будет производить многофункциональное стекло с нанесением до 15 слоев различных покрытий без снижения прозрачности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин проводит мониторинг проектов Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы. Он посетил предприятие "Гомельстекло", на котором выполняется проект по промышленной переработке стекла. Речь идет о создании высокотехнологичного производства с выпуском новых для Беларуси видов продукции - ламинированного стекла и стекла с покрытием (энергосберегающего, солнцезащитного, многофункционального) - с полной автоматизацией производственного процесса. "Многофункциональное стекло будет выпускаться с нанесением до 15 слоев различных покрытий без снижения прозрачности. Оно позволит обеспечить сохранение тепла в помещении и защиту от солнечных лучей", - отметили в пресс-службе.

При реализации проекта используются также новые для Беларуси технологии. В их числе соединение между собой двух или нескольких листов стекла склеивающей поливинилбутиральной пленкой под воздействием высокой температуры и давления, нанесение покрытия слоями металлов (толщиной несколько нанометров) на стекло методом вакуумного магнетронного напыления и покрытия для светозащитного и цветного стекла.

По госпрограмме на территории Гомельского района выполнен также проект по созданию экспортно ориентированного производства кондитерской продукции, в том числе экструдированных жевательных конфет. В 2019 году на кондитерской фабрике запущен полный цикл производства жевательного мармелада. В настоящее время 90% произведенной продукции направляется на экспорт, из них 70% - в страны Евросоюза.-0-