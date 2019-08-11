На Мозырском НПЗ завершают строительство установки производства водорода комплекса H-Oil

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Мозырском НПЗ завершают строительство установки производства водорода (УПВ), которая входит в состав комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil, сообщили БЕЛТА на предприятии.
В конце июля завершен монтаж дымовой трубы одной из печей УПВ. Сейчас ведется обвязка печи технологическими трубопроводами.
Ранее в печах установки производства водорода были смонтированы 132 реакционные трубы. В них будет происходить процесс парового риформинга при температуре более 800 градусов. "Этим обусловлено применение высокотехнологичных материалов в изготовлении самих реакционных труб и привлечение исключительно высококвалифицированного персонала к их сварке, монтажу и контролю качества выполняемых работ", - пояснили на предприятии.
Пусконаладочные работы активно ведутся в здании компрессорной УПВ, где уже смонтировано все технологическое оборудование. Ведется настройка и обкатка смазочной и охлаждающей систем, производится наладка систем управления компрессорами, электрических систем, а также проверка работы блокировок.
"Cтроительство установки производства водорода комплекса Н-Оіl выходит на финишную прямую", - резюмировали на предприятии.
Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ включает в себя комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация инвестпроекта позволит увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком, нефтепродуктов до 70% и обеспечить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость составляет более $1,2 млрд.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. В уставном фонде доля Государственного комитета по имуществу Беларуси составляет 42,76%, ОАО "НГК "Славнефть" - 42,58%, ООО "МНПЗ плюс" - 12,25%, физических лиц - 2,41%. Основные виды деятельности завода: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.283 BYN
|2.29 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.115 BYN
|3.128 BYN