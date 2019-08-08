Неэффективно используемую недвижимость в Беларуси смогут передавать в собственность без условий

8 августа, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу готовит документ, согласно которому станет возможным неэффективно используемые объекты недвижимости передавать в собственность без каких-либо условий. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления распоряжения имуществом Госкомимущества Виктория Васильева по итогам состоявшегося сегодня в ведомстве заседания коллегии.

"Мы завершаем подготовку проекта постановления Совета Министров в развитие указа главы государства №169 "О распоряжении государственным имуществом". Там будет обозначен алгоритм, понятный для каждого госоргана, на случай если к ним обратится потенциальный инвестор либо желающий использовать длительно стоящий неиспользуемый объект", - сказала представитель ведомства.

Сегодня вовлечь неиспользуемую или неэффективно используемую недвижимость в оборот можно несколькими способами. В том числе путем продажи на аукционах, торгах с начальной ценой в одну базовую величину (1 БВ составляет Br25,5), а также путем безвозмездной передачи этих объектов в собственность. Каждый из этих механизмов имеет свои особенности. К примеру, основным условием продажи за одну базовую величину является осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов и (или) построенных новых объектов. При этом покупатель имеет право снести купленные объекты, которые не могут использоваться им для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, если на объекте необходимо провести реконструкцию, то в договоре купли-продажи устанавливаются конкретные сроки ее реализации. До выполнения этих условий покупатель не может осуществлять сделки с данным имуществом.

Если говорить о безвозмездной передаче объектов в собственность, то приоритетным требованием является обязательное начало бизнеса. При этом, несмотря на отсутствие длинного перечня условий, данный механизм сегодня используется не так часто ввиду отсутствия четко прописанного алгоритма для его реализации.

Объектов, которые годами простаивают и не вызывают интереса у инвесторов даже при стоимости в одну базовую величину, становится все больше. Так, если два года назад в республике их насчитывалось около 350, то по итогам 2019 года эта цифра превысит 500.

Одним из вариантов решения проблемы (в случае если объект не удалось продать или передать в собственность безвозмездно в течение более пяти лет) Госкомимущество видит списание и снос таких объектов. Вторым как раз может стать передача этих объектов в собственность без условий. В этой связи председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев попросил всех заинтересованных активно включиться в проработку данного документа.

По данным Госкомимущества, на 2019 год стоит задача вовлечь в хозяйственный оборот 2096 объектов и 725 снести. В результате проведенной работы по всем видам государственной собственности за первое полугодие в хозоборот вовлечено 465 объектов (22,2%), снесено - 212 (29,2%). Из 46 объектов, подлежащих безвозмездной передаче, приняты решения о передаче 28 (60,9%), передано 18 объектов (39,1%).-0-