Новые функции могут появиться у Банка развития

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас не исключает появления у Банка развития новых функций. Об этом он заявил сегодня, представляя правлению Банка развития нового председателя Андрея Жишкевича, передает корреспондент БЕЛТА.

"В предыдущие годы Банком развития была поднята высокая планка, как инструмент правительства он играл важную роль в экономике, кредитовании госпрограмм, поддержке экспорта, работе с малым и средним бизнесом. Естественно, эти функции у банка остаются, их надо будет развивать, и, может быть, у нового председателя правления будут мысли по каким-то новым направлениям", - отметил Сергей Румас. Эти предложения будут обсуждаться и вноситься на рассмотрение наблюдательного совета, который возглавляет премьер-министр.

Руководитель правительства обратил внимание, что Андрей Жишкевич давно работает в банковской системе. До назначения на пост председателя правления он 13 лет руководил МТБанком, который был партнером Банка развития как по программе малого и среднего бизнеса, так и по другим направлениям деятельности. Поэтому Андрей Жишкевич хорошо знает работу Банка развития и стоящие перед ним задачи.

Андрей Жишкевич

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заметил, что НБ как регулятор несет ответственность за работу не только банков, но и конкретных руководителей. Глава государства поручил председателю Национального банка еще раз посмотреть на вопросы развития банка, который возглавил Андрей Жишкевич. "Банк свою нишу занял, но в принципе мы видим, что есть еще направления развития и использования банка в интересах государства. Думаю, что в первую очередь это направления, связанные с поддержкой нашего экспорта и, безусловно, малого и среднего предпринимательства", - считает Павел Каллаур.

Андрей Жишкевич в свою очередь отметил, что рад стать частью команды Банка развития. "Все свои силы отдам на реализацию задач, которые поставлены. Хочу, чтобы по-прежнему банк являлся для правительства эффективным инструментом развития, для Нацбанка - образцом исполнительности и в целом отсутствия проблем", - сказал Андрей Жишкевич, добавив, что рассчитывает быть для коллектива достойным преемником предыдущего руководителя.-0-