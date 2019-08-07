Около 46 тыс. кв.м жилья с электроотоплением планируется построить в Беларуси в 2020 году

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году планируется построить около 46 тыс. кв.м жилья, где для отопления и горячего водоснабжения будет использоваться электрическая энергия, сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время готовится нормативный правовой акт, который будет регламентировать проектирование таких объектов. Разработан альбом типовых проектных решений. "В следующем году планируется строительство 46 тыс. кв.м жилья с использованием электроэнергии. Объекты уже определены областями", - отметил Дмитрий Микуленок.

Как сообщалось ранее, альбом типовых проектных решений размещен на сайте Министерства строительства и архитектуры. В нем собраны предложения как для уже построенных объектов, так и для тех, которые находятся на стадии проектирования. Сформулированы требования (включая санитарно-гигиенические) к бытовым электрическим отопительным приборам и электрокотлам, обозначены схемы возможных вариантов теплоснабжения (централизованное, децентрализованное, комбинированное).

При разработке типовых проектов учитывался опыт России, ведущих проектных организаций Беларуси, производителей оборудования для электрокотельных. Альбом носит рекомендательный характер, в него могут вноситься изменения после корректировки действующих технических нормативных правовых актов (ТНПА).

Также утверждено пособие по расчету электрических нагрузок для жилых зданий к техническому кодексу. Рекомендации разработаны РУП "Стройтехнорм".

Первый в республике дом с повышенной долей электрической энергии в энергобалансе построен в Минске в 2007 году. Затем подобные здания появились в других городах. В дальнейшем в стране планируется преимущественно строить дома, где для отопления, подогрева воды используется электричество (за исключением зон действия тепловых электростанций, газифицированных районов с резервом мощности).-0-