Петришенко: называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом

19 марта, Минск /Кор. БЕЛТА/. Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в интервью газете "Звязда", сообщает БЕЛТА.

"Называть экономическим союзом наше интеграционное объединение сегодня можно только авансом. Пока мы де-факто находимся только на уровне зоны свободной торговли, - отметил Игорь Петришенко. - Невозможно строить общий рынок и одновременно сохранять на нем привилегированное положение национальных субъектов. Иначе это уже не тянет на общий рынок. Это просто торговля между странами".

"Начиная интеграцию, мы исходили из того, что готовы рассматривать товары и предприятия друг друга как свои собственные в каждой из стран. Пока такого нет. Выигрывают от этого, как ни парадоксально, третьи страны, и мы все больше торгуем друг с другом в союзе не товарами собственного производства, а товарами третьих стран. Если в 2011 году их доля во взаимной торговле государств-членов составляла всего 3,4%, то в 2016-м - уже 8,4%, в 2,5 раза больше", - сказал вице-премьер.

Говоря об итогах пятилетия евразийской интеграции, Игорь Петришенко отметил, что сегодня можно констатировать разную степень достижения поставленных целей - что-то выполнено в высокой степени, что-то наполовину, а что-то полностью оказалось замороженным.

"На внутренних товарных рынках государства-члены продолжают применять друг против друга нетарифные ограничения, для приличия замаскированные под санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры. Изъятия из национального режима в сфере госзакупок, которые изначально рассматривались как исключительные меры, начали применяться системно и на постоянной основе", - обратил внимание вице-премьер.

В союзе государствами-членами направлены обращения в ЕЭК по более чем 200 препятствиям на внутренних рынках, ведутся сложные и напряженные консультации для их устранения. При этом информация о новых препятствиях появляется быстрее, чем успевают устранять старые (за 2018 год устранили 13, а в работу добавилось 19).

На рынках услуг из общего регулирования выпадают такие важнейшие виды, как трубопроводы, передача электроэнергии, международные автомобильные перевозки.

Заместитель премьер-министра также констатировал, что за прошедшие 5 лет в ЕАЭС практически не продвинулись в вопросах общих энергетических рынков, госзакупок, промышленных субсидий, ряде других моментов.

"Однако наша страна надеется, что это временные трудности в процессе формирования полномасштабного Евразийского экономического союза, которые будут устранены благодаря ежедневному кропотливому труду всех государств-членов и Евразийской экономической комиссии", - резюмировал Игорь Петришенко.

Кроме того, по его мнению, необходимо укреплять полномочия наднациональных органов, чтобы у них были механизмы принуждения государств-членов к выполнению своих обязательств. "Необходимо адекватно отреагировать на те проблемы, которые вылезли за время функционирования союза, и поправить нашу правовую базу с тем, чтобы за нарушения обязательств в рамках ЕАЭС государства-члены несли реальную, материальную ответственность, как это предусмотрено у наших западных соседей в Европейском союзе", - добавил Игорь Петришенко.-0-