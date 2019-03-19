Петришенко пояснил позицию Беларуси по установлению тарифов на транзит газа в ЕАЭС

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в интервью газете газете "Звязда" пояснил позицию Беларуси по установлению тарифов на транзит газа в ЕАЭС при формировании общего рынка газа союза, сообщает БЕЛТА.

Беларусь выступает за применение единых подходов при формировании тарифов на транспортировку газа для субъектов общего рынка газа ЕАЭС и субъектов внутренних газовых рынков государств - членов ЕАЭС. Этот принцип является существенным и должен быть зафиксирован сторонами в формируемых проектах документов, полагает Игорь Петришенко.

С учетом того, что газодобывающие государства рассматривают поставку газа на общий рынок газа союза как экспортную, за счет которой сейчас ведется дотирование внутригосударственной транспортировки газа, у Беларуси имеются объективные опасения по поводу сохранения газодобывающими государствами указанного механизма дотирования и на общем рынке газа ЕАЭС.

"Российские партнеры пытаются убедить, что все опасения белорусской стороны беспочвенны, поскольку озвученные основополагающие принципы не позволят в будущем ограничивать (дискриминировать) права любого из участников общего рынка газа. Однако фактическая ситуация в данном вопросе свидетельствует об обратном", - констатировал вице-премьер.

"Белорусская сторона объективно считает, что распространение принципов предоставления белорусским организациям национального режима доступа (т.е. "как для себя") к услугам российских естественных монополий, в том числе в отношении тарифов на такие услуги, будет восприниматься как подтверждение приверженности принципам построения равноправного Евразийского экономического союза", - добавил он.

Отвечая на вопрос, снимет ли создание общего рынка нефти, нефтепродуктов и газа все спорные вопросы между Россией и Беларусью в этой сфере, Игорь Петришенко сказал: "Да, мы надеемся на это, иначе вся работа и затраченные усилия для полноценного функционирования ЕАЭС окажутся напрасными".-0-

Называть ЕАЭС экономическим союзом сегодня можно только авансом "Называть экономическим союзом наше интеграционное объединение сегодня можно только авансом. Пока мы де-факто находимся только на уровне зоны свободной торговли, - отметил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.