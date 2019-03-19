Петришенко пояснил позицию Беларуси по установлению тарифов на транзит газа в ЕАЭС

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в интервью газете
Беларусь выступает за применение единых подходов при формировании тарифов на транспортировку газа для субъектов общего рынка газа ЕАЭС и субъектов внутренних газовых рынков государств - членов ЕАЭС. Этот принцип является существенным и должен быть зафиксирован сторонами в формируемых проектах документов, полагает Игорь Петришенко.
С учетом того, что газодобывающие государства рассматривают поставку газа на общий рынок газа союза как экспортную, за счет которой сейчас ведется дотирование внутригосударственной транспортировки газа, у Беларуси имеются объективные опасения по поводу сохранения газодобывающими государствами указанного механизма дотирования и на общем рынке газа ЕАЭС.
"Российские партнеры пытаются убедить, что все опасения белорусской стороны беспочвенны, поскольку озвученные основополагающие принципы не позволят в будущем ограничивать (дискриминировать) права любого из участников общего рынка газа. Однако фактическая ситуация в данном вопросе свидетельствует об обратном", - констатировал вице-премьер.
"Белорусская сторона объективно считает, что распространение принципов предоставления белорусским организациям национального режима доступа (т.е. "как для себя") к услугам российских естественных монополий, в том числе в отношении тарифов на такие услуги, будет восприниматься как подтверждение приверженности принципам построения равноправного Евразийского экономического союза", - добавил он.
Отвечая на вопрос, снимет ли создание общего рынка нефти, нефтепродуктов и газа все спорные вопросы между Россией и Беларусью в этой сфере, Игорь Петришенко сказал: "Да, мы надеемся на это, иначе вся работа и затраченные усилия для полноценного функционирования ЕАЭС окажутся напрасными".-0-
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