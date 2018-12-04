Предложения по структуре управления организациями Минэнерго будут внесены в Совмин до 10 декабря

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создана межведомственная рабочая группа для выработки предложений о совершенствовании структуры управления организациями, входящими в систему Министерства энергетики. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 3 декабря 2018 года №361р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Межведомственная группа будет работать во взаимодействии с Администрацией Президента. С учетом обсуждения, состоявшегося у главы государства 16 ноября, нужно подготовить предложения по структуре управления организациями Минэнерго. Также будет сделан анализ, как предлагаемый вариант повлияет на эффективность работы белорусской энергосистемы.

Заключение по этим вопросам необходимо внести в правительство до 10 декабря.

Руководителем группы назначен заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Рабочая группа уполномочена при необходимости привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, других организаций.-0-