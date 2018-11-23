Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-сентябрь увеличили экспорт в Германию на 62%

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия концерна "Беллесбумпром" намерены наращивать экспорт в Германию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Рынок Германии для наших предприятий является одним из самых интересных и перспективных. Уже на протяжении нескольких лет отгрузки продукции деревообработки в эту страну планомерно растут. Так, за январь-сентябрь 2018 года экспорт предприятий концерна на германский рынок вырос на 62% до $12,2 млн", - сообщили в "Беллесбумпроме".

Из общего объема экспортируемой продукции более 50% занимает мебель ($6,4 млн - в 4 раза больше, чем за 9 месяцев 2017 года). Второй по популярности продукт - фанера ($2,8 млн). Поставляются также пиломатериалы, древесное топливо, древесные плиты (ДСП и ДВП), бумага, картон, двери, окна, различные деревянные изделия и прочая продукция.

На рынки стран Европейского союза предприятия концерна за девять месяцев текущего года поставили продукции на $176,3 млн, что на 45,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший удельный вес в экспорте в ЕС занимают ДСП, ДВП, мебель, фанера, бумага и картон.

В целом за девять месяцев текущего года предприятия "Беллесбумпрома" экспортировали продукцию на рынки 57 стран на общую сумму $404 млн, что на 34,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.-0-