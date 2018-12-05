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Пресс-конференция о развитии производства органической продукции в Беларуси проходит в БЕЛТА

Экономика 05.12.2018 | 11:00
Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция о развитии производства органической продукции в Беларуси состоится в пресс-центре БЕЛТА 5 декабря в 11.00.

В Беларуси принят закон о производстве и обращении органической продукции. Развитие производства органической продукции предусмотрено программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны, откроет новые экспортные возможности.

В пресс-конференции примут участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Елизавета Козленко и заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич.

Аккредитация СМИ обязательна. Аккредитоваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (029) 645-43-38, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

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