Птицефабрика "Дружба" в 2020 году планирует увеличить объемы производства мяса до 70 тыс. т

8 августа, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Птицефабрика "Дружба" увеличит объемы производства мяса за счет реализации инвестиционного проекта по реконструкции бывшего свинокомплекса под бройлерный цех в деревне Тепливоды. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович во время посещения Барановичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Птицефабрика в прошлом году произвела 63 тыс. т мяса. Предприятие не останавливается на достигнутом, в этом году получит прибавку за счет новой площадки, которая создается на базе бывшего свинокомплекса. Помещения основательно переоборудованы, закуплено новое оборудование. По оценкам, в следующем году реально выйти на объемы производства 70 тыс. т мяса", - сказал Михаил Мясникович.

Новая площадка с 53 производственными помещениями передана на баланс птицефабрики в ноябре 2018 года, была разработана проектно-сметная документация, с апреля начались работы. Первая очередь предусматривает обустройство 12 птичников, все они до декабря будут введены в эксплуатацию. До конца года там планируют получить 2,5 тыс. т мяса, в 2020-м - 7 тыс. т.

"В реконструкцию - строительно-монтажные работы и замену оборудования - вложено Br3,6 млн. До конца года планируем освоить Br8 млн, рассчитываем привлечь кредитные ресурсы. За счет этого проекта мы серьезно прирастем: в 2020 году намерены выйти на производство 70 тыс. т мяса, в последующем - на 100 тыс. т. Ожидаем, что через пять лет этот проект окупится", - отметил генеральный директор птицефабрики Василий Маркевич.

Председатель Совета Республики выразил уверенность, что вопрос по получению Br5 млн кредита в банке будет решен. Михаил Мясникович обратил внимание, что предприятия должны быть озабочены не только производством продукции, но и расширением рынков сбыта. "Треть мяса птицы ОАО экспортирует в Россию, Казахстан и другие страны Содружества. Открываются возможности на китайском рынке. Нужно работать по качеству, логистике, маркетинговому сопровождению. С декабря прошлого года предприятие поставило в КНР продукции на $1,5 млн, это только начало пути", - подчеркнул глава верхней палаты парламента.

Во время рабочей поездки в Барановичский район Михаил Мясникович также ознакомился с ходом уборочной кампании.-0-