Рабочая группа при Совете Республики сняла 20 замечаний по проекту новой редакции Налогового кодекса

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По статьям новой редакции Налогового кодекса поступило 34 замечания, из них 20 входят в компетенцию рабочей группы, которую возглавляет председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Сегодня на заседании рабочей группы были рассмотрены оставшиеся восемь замечаний по Общей части НК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Рабочая группа пришла к согласованной позиции по каждому из восьми пунктов, отметили в пресс-службе. "В частности, поддержана позиция Администрации Президента по условиям приостановления операций по счетам субъектов хозяйствования по итогам проверок налоговых органов, по целесообразности классификации налоговых льгот, по вопросам заключения налоговыми органами мирового соглашения", - рассказали в верхней палате парламента.

Кроме того, стороны нашли взаимоприемлемое решение по условиям размещении на официальном сайте МНС перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням. Поддержана позиция Совета Министров по периодичности внесения изменений в Налоговый кодекс (не чаще, чем раз в год), условиям возврата дебиторской задолженности, обязательном страховании должностных лиц и другим вопросам.

В заседании приняли участие заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, представители МНС, Минфина, КГК, Верховного суда, парламентарии, а также руководители бизнес-союзов.

Изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс занимаются три рабочие группы: межведомственная при Министерстве финансов, постоянно действующая при Совете Министров, а также созданная при Совете Республики. Последняя призвана еще раз проанализировать подготовленную редакцию кодекса, обсудить спорные моменты и выработать по ним единое мнение.

Как сообщалось, доработанный рабочими группами проект новой редакции Налогового кодекса планируется направить на рассмотрение в Палату представителей до 7 декабря.-0-