Роботы-БелАЗы запустят в эксплуатацию в Хакасии

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На разрезе "Черногорский" ООО "СУЭК-Хакасия" в ближайшее время запустят в эксплуатацию роботизированные БелАЗы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского автопроизводителя.

Осенью прошлого года два самосвала поставили в адрес участка открытых горных работ Абаканский, где для обкатки в реальных условиях создана необходимая инфраструктура, система диспетчеризации. "В самое ближайшее время произойдет пуск самосвалов в эксплуатацию", - рассказали на предприятии.

БелАЗ является одним из пионеров в разработке роботизированной карьерной техники на постсоветском пространстве. В 2015 году компания представила прототип карьерного самосвала БЕЛАЗ-7513R на базе 130-тонника, способного выполнять весь производственный цикл - от выхода на маршрут и движения к предполагаемому месту загрузки до остановки для погрузки, возврата на исходную точку.

На днях достижения производителя были представлены на сессии по реализации проекта "Цифровое горное предприятие", прошедшей в Кемерове. В ней принимали участие представители ведущих машиностроительных, горнодобывающих предприятий, компаний в области разработки и внедрения информационных технологий и научно-образовательного центра "Кузбасс". Интерес к роботизированной горной технике проявил один из крупнейших многоотраслевых холдингов России "СДС-Уголь".

В пресс-службе отметили, что создание самосвалов-роботов - первые шаги к "интеллектуальному карьеру", потенциальный эффект от реализации которого заключается в полном отсутствии персонала в опасных зонах, сокращении фонда оплаты труда, затрат на расходные материалы, техническое обслуживание и ремонт и др.-0-