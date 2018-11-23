Россельхознадзор отменил запрет на поставки ОАО "Здравушка-милк"

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 23 ноября отменила временные ограничения на поставки в Россию продукции ОАО "Здравушка-милк". Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
"С сегодняшнего дня открыта (для поставок в Российскую Федерацию. - Прим. БЕЛТА) продукция предприятия, за исключением сухого молока и наливного молока в таре более 2,5 л", - сказал Алексей Богданов.
ОАО "Здравушка-милк" - один из старейших производителей молочной продукции в Беларуси. С 2004 года продукция предприятия выпускается под торговой маркой "Здравушка". В ассортименте предприятия более 145 наименований продукции.-0-
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