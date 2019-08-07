Рост цен в II полугодии будет замедляться - Нацбанк

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост цен во втором полугодии 2019 года в Беларуси будет замедляться, к концу года инфляция стабилизируется вблизи целевого ориентира в 5%, сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.
"Наши оценки в целом не претерпели изменений. Во втором полугодии рост цен будет замедляться", - отметил Павел Каллаур.
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