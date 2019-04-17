Сотрудничество в финансовой сфере обсудили на заседании Евразийского совета центральных банков

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития сотрудничества в финансово-банковской сфере обсуждались на 40-м заседании Евразийского совета центральных (национальных) банков, которое состоялось сегодня в городском поселке Мир Гродненской области, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

В заседании приняли участие представители центральных (национальных) банков Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Межгосударственного банка. Стороны обсудили меры по дедолларизации экономики и развитию расчетов в национальных валютах между государствами центральных (национальных) банков - участников совета, ознакомились с результатами работы и перспективами развития банковского сектора, а также состоянием и тенденциями развития валютных рынков данных стран.

Кроме того, во время заседания были рассмотрены итоги работы Консультативного совета по защите прав потребителей финансовых услуг и финансовой доступности, Координационного совета по вопросам профессионального обучения персонала центральных (национальных) банков.

Соглашение о Евразийском совете центральных (национальных) банков было подписано 18 ноября 2015 года в Бишкеке (Кыргызстан). Он является правопреемником Совета руководителей центральных (национальных) банков государств - участников Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года. Задачей совета является углубление интеграции в финансово-банковской сфере, координация действий сторон по вопросам развития национальных валютно-финансовых и банковских систем, совершенствования многосторонних и двусторонних платежно-расчетных отношений и др.-0-